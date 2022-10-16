Запад не хочет победы Украины, заявили в США | 360°

Все новости

Спецоперация

17 октября 2022, 17:01

Россиянам объяснили, как оформить отсрочку от мобилизации при смене работы

Подмосковье

17 октября 2022, 16:53

Почти 30 заблудившимся в лесах Подмосковья помогли найти дорогу в выходные

Реклама

Подмосковье

17 октября 2022, 16:48

Семинар о повышении эффективности племенной работы провели в Ногинске

Эксклюзив

17 октября 2022, 16:41

На нас мир учится. Противостояние России и Украины — первое в абсолютно прозрачном мире

Подмосковье

17 октября 2022, 16:39

Самозанятые Подмосковья повысят навыки на бизнес-форуме

Мир

17 октября 2022, 16:21

Фраза о признании Западного Иерусалима столицей Израиля исчезла с сайта МИД Австралии — СМИ

Подмосковье

17 октября 2022, 16:21

Качество воды улучшили в поселке Елизаветино под Электросталью

Подмосковье

17 октября 2022, 16:17

Газовую поводку бесплатно заменили в домах жителей 6 округов Подмосковья

Спецоперация

17 октября 2022, 16:13

С депутатов и сенаторов предложили снять бронь от мобилизации. Это усложнит работу парламента

Мир

16 октября 2022, 22:41

Запад не хочет победы Украины, заявили в США

Американская журналистка Эпплбаум: Запад не хочет победы Украины

Читать 360tv в

Западные страны не хотят видеть Украину в качестве победителя, так как не представляют последствий. Об этом заявила американо-британская журналистка Энн Эпплбаум. Ее слова процитировало РИА «Новости».

Представительница прессы приехала в Германию на саммит PGS22. По ее словам, вопрос с поставками танков на Украину продолжает возникать. Как считает Эпплбаум, ВСУ не предоставляют военные машины, так как Запад не знает, во что выльется победа Украины. Причем сомнения есть не только у Германии, но и у других стран.

Реклама

«Как это изменит Европу, как это изменит Россию, как это изменит расстановку сил? Я полагаю, что ситуация с танками связана именно с этим», — отметила она.

Реклама

Украинские власти хотят получить на вооружение немецкие танки Leopard 2, но Германия не торопится принимать решения по этому поводу. Канцлер Олаф Шольц заявлял, что власти страны будут и дальше поддерживать Украину, но не станут делать никаких шагов без одобрения других членов НАТО. Агентство Bloomberg писало, что страны Запада приняли негласное решение не поставлять танки на Украину.

США

Запад

Украина

Специальная военная операция РФ на Украине

4

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама