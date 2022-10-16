Запад не хочет победы Украины, заявили в США | 360°

Мир 16 октября 2022, 22:41 Поделиться Telegram

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Viber Запад не хочет победы Украины, заявили в США Американская журналистка Эпплбаум: Запад не хочет победы Украины РИА «Новости»

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Западные страны не хотят видеть Украину в качестве победителя, так как не представляют последствий. Об этом заявила американо-британская журналистка Энн Эпплбаум. Ее слова процитировало РИА «Новости».

Представительница прессы приехала в Германию на саммит PGS22. По ее словам, вопрос с поставками танков на Украину продолжает возникать. Как считает Эпплбаум, ВСУ не предоставляют военные машины, так как Запад не знает, во что выльется победа Украины. Причем сомнения есть не только у Германии, но и у других стран.

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«Как это изменит Европу, как это изменит Россию, как это изменит расстановку сил? Я полагаю, что ситуация с танками связана именно с этим», — отметила она.

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Украинские власти хотят получить на вооружение немецкие танки Leopard 2, но Германия не торопится принимать решения по этому поводу. Канцлер Олаф Шольц заявлял, что власти страны будут и дальше поддерживать Украину, но не станут делать никаких шагов без одобрения других членов НАТО. Агентство Bloomberg писало, что страны Запада приняли негласное решение не поставлять танки на Украину.

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