Американская журналистка заявила, что США слишком долго «пренебрегали русскими»

Страны Запада должны прекратить поддержку Украины, заявила американская журналистка Энн Коултер. На шоу Пирса Моргана она высказалась против проведения российской спецоперации, но добавила, что это не дело США. Слова обозревателя опубликовали в Twitter.

Коултер подчеркнула, что не защищает президента РФ Владимира Путина, но Штатам не должен быть интересен украинский конфликт. Обозревателя процитировало РИА «Новости».

«У нас свои проблемы. Украина исторически была зоной влияния Российской империи. Что касается НАТО, то после распада СССР в альянсе нет никакого смысла, но мы продолжаем покушаться, покушаться, покушаться», — отметила она.

По мнению Коултер, США слишком долго лезли в дела России и «пренебрегали русскими». Она напомнила, что Владимир Путин первым позвонил Джорджу Бушу - младшему после теракта 11 сентября. Американский лидер не удосужился даже перезвонить российскому президенту, добавила она.

Тем временем американские власти продолжают вводить антироссийские санкции. Минфин США внес в ограничительные списки еще двоих россиян и четыре компании из РФ.