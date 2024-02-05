Мир 05 февраля 2024, 07:30 Американская журналистка посоветовала Западу прислушаться к заявлениям Путина о НАТО Журналистка Оуэнс напомнила о словах Путина о расширении НАТО Michael Nigro/Keystone Press Agency/globallookpress

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Западу следует задуматься о словах президента Владимира Путина о причинах конфликта на Украине. Об этом заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс в соцсети X.

По ее словам, Путин неоднократно сообщал об опасности расширения НАТО.

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«Ни один серьезный человек не может обсуждать случившееся в этом регионе, не взяв во внимание расширение НАТО на восток, которое произошло несмотря на обещания наших правительственных чиновников не делать этого после объединения Германии», — отметила Оуэнс.

Журналистка также добавила, что западные чиновники и пресса замалчивают тему вступления Украины в НАТО.

Ранее бывший президент Чехии Вацлав Клаус раскритиковал решение о присоединении Украины и Грузии к Североатлантическому альянсу в 2008 году. Он назвал трагической ошибкой обещание о вхождении этих стран в НАТО. Клаус также выразил мнение, что Белый дом и Великобритания продавили идею расширения альянса, несмотря на позицию большинства государств-участников.