Мир 11 ноября 2022, 17:35 Американская журналистка описала Зеленского тремя словами Fox News: журналистка Оуэнс назвала президента Зеленского королевой американских пособий Официальный сайт Президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский стал «королевой американских пособий» из-за большого объема выделяемых США средств на нужды ВСУ. Об этом в эфире телеканала Fox News заявила журналистка Кэндис Оуэнс.

«Зеленский — королева американских пособий. Во сколько американскому бюджету обходится ее содержать? В 50 миллиардов долларов? Но королеве все равно недостаточно и этого», — заявила она.

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Оуэнс призвала налоговую инспекцию США строго проследить за тем, на что пошел каждый потраченный на Украину доллар.

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«Почему в случае с этими деньгами они совсем забыли о своих функциях», — добавила журналистка.

Оуэнс также сочла подозрительным вывод американских войск из Афганистана в 31 августа 2021 года. Она напомнила, что уже 1 сентября США сообщили о начале работы вместе с ЕС над вступлением Украины в состав НАТО.

Зеленский заявлял, что готов постоянно проводить телефонные переговоры с лидерами иностранных стран и просить о выделении военной помощи. По его словам, есть государства, которые оказали ВСУ недостаточный объем поддержки.