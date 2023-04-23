Мир 23 апреля 2023, 15:27 Американская волейболистка призвала отстранить трансгендеров от участия в женских соревнованиях «Подъем»: волейболистка из США призвала запретить трансгендерам соревноваться с женщинами Pxhere

Читать 360tv в

Американская волейболистка Пэйтон Макнабб получила травму во время игры за команду старшей школы в Северной Каролине. Соперница, которая была биологическим мужчиной, сильно ударила по мячу, который попал голову Макнабб. После этого спортсменка призвала запретить трансгендерам участвовать в соревнованиях с женщинами, написал Telegram-канал «Подъем».

После удара мячом по голове у Макнабб диагностировали сотрясение мозга, травму шеи, также девушка жаловалась на проблемы с памятью.

Реклама

«Я не смогла играть до конца волейбольного сезона, и хотя сейчас я играю в софтбол, я не могу делать это хорошо из-за травмы», — цитировало ее сайт fox-guide.ru.

Макнабб заявила, что у нее «отняли способность соревноваться в спорте». Она добавила, что играть против трансженщин, которые являются биологическими мужчинами, несправедливо и небезопасно.

Видео волейбольной игры, где пострадала волейболистка, опубликовала у себя в социальной сети американская пловчиха Райли Гейнс, которая активно выступает за ограничение участия трансгендеров в спорте.

Ранее «360» писал, что ранее в интернете появилось видео с репетиции балерины-трансгендера Софи Ребекки. Заслуженную артистку РФ Анастасию Волочкову шокировала эта новость. Она заявила, что таким людям не должно быть места в мире искусства.