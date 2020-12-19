Американская вакцина Pfizer вызвала аллергическую реакцию у пяти человек

В США зафиксировали пять случаев аллергической реакции на вакцину BioNTech и Pfizer. Теперь эту информацию будет проверять Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA). Ранее эти препараты были одобрены для массового использования.

По словам куратора по вопросам касательно короанавируса в Министерстве здравоохранения США Питера Маркса, сейчас сложно дать какую-то конкретную информацию по этим случаям. Специалисты все детально проверят. Тем не менее есть предварительная версия, что аллергическую реакцию может вызывать химическое вещество полиэтиленгликоль, которое входит в состав вакцины Pfizer и состав прививки от компании Moderna.

«Это [вещество] могло быть виновником [аллергических реакций]. И поэтому мы будем очень внимательно следить за тем, как будет распространяться вакцина Moderna», — передает РИА «Новости» его слова.

Маркс также отметил, что и Pfizer, и Moderna должны продолжать следить за безопасностью препарата, несмотря на полученное одобрение. Препарат Moderna был одобрен накануне для лиц старше 18 лет. Она была испытана на 30 тысячах добровольцах. Основные побочные эффекты: повышенная утомляемость, головная и мышечная боль, озноб, боль в суставах, тошнота, рвота. Pfizer одобрили 11 декабря.