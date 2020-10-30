Американская сеть магазинов Walmart убрала с полок оружие
Представитель американской сети магазинов Walmart Кори Лундберг рассказал, что в качестве меры предосторожности с полок пришлось убрать боеприпасы и оружие из-за протестов, которые охватили Филадельфию. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на местные СМИ.
По данным информагентства, протесты начались в городе после того, как двое сотрудников полиции пристрелили чернокожего мужчину, у которого в руках был нож.
«Мы были свидетелями отдельных случаев общественных беспорядков и, как мы уже делали несколько раз за последние годы, убрали огнестрельное оружие и боеприпасы из торгового зала», — пояснил Лундберг.