Американская сеть магазинов Walmart убрала с полок оружие

По данным информагентства, протесты начались в городе после того, как двое сотрудников полиции пристрелили чернокожего мужчину, у которого в руках был нож.

«Мы были свидетелями отдельных случаев общественных беспорядков и, как мы уже делали несколько раз за последние годы, убрали огнестрельное оружие и боеприпасы из торгового зала», — пояснил Лундберг.