Американская рэперша откопала мертвого кота и сварила его останки
В соцсетях исполнительница написала, что кот Люцифер умер три месяца назад в возрасте 11 лет. «Мой дорогой котик, спасибо тебе за все. Легенда. Икона. Питомец навечно», — подписала она видео, на котором откапывает кота, а затем варит его труп.
«Мы выкапываем его в первый раз. Он возвращается к жизни», — уточнила Бэнкс.
Позднее она опубликовала фотографию, на которой кошачий череп с неотделившейся плотью лежит в горшке рядом с крестом, стодолларовой банкнотой, духами Chanel, пером павлина, бутылкой шампанского, сухими ветками и другими предметами.
Бэнкс и ранее фотографировалась с останками. 1 января она выложила фото с человеческим черепом.
Азалия Бэнкс получила известность в 2011 году, возглавив «Список крутых» в журнале New Musical Express. В следующем году она вошла в тройку лучших исполнителей года по версии «Би-би-си» — Sound of 2012.