Американская рэперша откопала мертвого кота и сварила его останки

Американская рэп-исполнительница Азалия Бэнкс эксгумировала останки своего кота, выварила их и оставила череп на память. Процесс она снимала на камеру.

В соцсетях исполнительница написала, что кот Люцифер умер три месяца назад в возрасте 11 лет. «Мой дорогой котик, спасибо тебе за все. Легенда. Икона. Питомец навечно», — подписала она видео, на котором откапывает кота, а затем варит его труп.

«Мы выкапываем его в первый раз. Он возвращается к жизни», — уточнила Бэнкс.

Позднее она опубликовала фотографию, на которой кошачий череп с неотделившейся плотью лежит в горшке рядом с крестом, стодолларовой банкнотой, духами Chanel, пером павлина, бутылкой шампанского, сухими ветками и другими предметами.

Бэнкс и ранее фотографировалась с останками. 1 января она выложила фото с человеческим черепом.

Источник фото: Instagram

Азалия Бэнкс получила известность в 2011 году, возглавив «Список крутых» в журнале New Musical Express. В следующем году она вошла в тройку лучших исполнителей года по версии «Би-би-си» — Sound of 2012.