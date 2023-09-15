Мир 15 сентября 2023, 07:21 Американская разведка заявила об отстранении министра обороны Китая FT: министр обороны КНР Ли Шанфу отстранен от должности

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Министра обороны Китая Ли Шанфу отстранили от должности. Этот факт указывает на признак «хаоса» среди политической элиты КНР, заявили в американской разведке. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на трех чиновников и двух лиц США, знакомых с разведданными.

«В США считают, что министр обороны Китая находится под следствием», — указали в статье.

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Издание назвало это «очередным признаком хаоса» среди элитных членов военного и внешнеполитического истеблишмента Китая.

До этого СМИ сообщали, что Ли Шанфу якобы не появлялся на публике две недели и отказался от встречи с военными Вьетнама. Reuters писал, что министра обороны КНР должен был посетить совещание по вопросам сотрудничества в области обороны. Однако встречу отложили на неопределенный срок после того, как власти Китая заявили, что глава Минобороны нездоров.

Ранее Ли Шанфу посетил XI Московскую конференцию по международной безопасности. Там он заявил, что Россия и Китай будут и дальше «идти рука об руку», поэтому преодолеют любые трудности и внесут весомый вклад в обеспечение спокойной жизни в мире.