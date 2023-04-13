Мир 13 апреля 2023, 09:28 Американская разведка в рассекреченных документах оценила шансы на проведение переговоров по Украине WP: разведка США назвала переговоры между Россией и Украиной маловероятными в 2023 году РИА «Новости»

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Разведывательное управление Министерства обороны США посчитало маловероятным проведение в 2023 году переговоров между Россией и Украиной. Конфликт затянется, ни одна из сторон не одержит победу. Такой прогноз нашли в рассекреченных американских документах, сообщило издание The Washington Post.

«Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года при всех рассмотренных сценариях», — заявили специалисты.

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Американские разведчики на основе данных о численности войск, вооружений и снабжения российской и украинской армий просчитали разные варианты развития событий. Они пришли к выводу, что конфликт окончится не раньше 2024 года и ни одна из стран не одержит победу. В офисе директора национальной разведки отказались подтвердить эту информацию.

Секретные документы ведомств США за февраль и март сначала выложили на платформе Discord, а затем в соцсети. В них шла речь о прослушке союзников, потерях украинской армии, военной помощи киевскому режиму и продолжении конфликта. Устроить утечку мог сотрудник американской военной базы.