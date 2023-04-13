13 апреля 2023, 09:28
Американская разведка в рассекреченных документах оценила шансы на проведение переговоров по Украине
WP: разведка США назвала переговоры между Россией и Украиной маловероятными в 2023 году
Разведывательное управление Министерства обороны США посчитало маловероятным проведение в 2023 году переговоров между Россией и Украиной. Конфликт затянется, ни одна из сторон не одержит победу. Такой прогноз нашли в рассекреченных американских документах, сообщило издание The Washington Post.
«Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года при всех рассмотренных сценариях», — заявили специалисты.
Реклама
Американские разведчики на основе данных о численности войск, вооружений и снабжения российской и украинской армий просчитали разные варианты развития событий. Они пришли к выводу, что конфликт окончится не раньше 2024 года и ни одна из стран не одержит победу. В офисе директора национальной разведки отказались подтвердить эту информацию.
Секретные документы ведомств США за февраль и март сначала выложили на платформе Discord, а затем в соцсети. В них шла речь о прослушке союзников, потерях украинской армии, военной помощи киевскому режиму и продолжении конфликта. Устроить утечку мог сотрудник американской военной базы.
США
Россия
Переговоры
Украина
Утечки данных
Реклама
Реклама