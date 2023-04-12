Мир 12 апреля 2023, 18:38 Американская разведка сделала прогноз на случай удара ВСУ по Кремлю NYT: Пентагон выдвинул четыре варианта развития конфликта на Украине РИА «Новости»

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Слитые в Сеть секретные материала Пентагона содержат четыре варианта развития украинского конфликта с учетом внезапных обстоятельств. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Анализ разведывательного управления министерства обороны описывает четыре непредвиденных сценария и как они могут повлиять на развитие конфликта на Украине», — уточнили в статье.

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Например, разведывательное ведомство наметило сценарии развития событий при ударе ВСУ по Кремлю, гибели президента Украины Владимира Зеленского, смене руководства Вооруженных Сил России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова связала утечку материалов Пентагона со скорыми выборами президента в США.

Минюст США проводит расследование в связи с утечкой материалов, содержащих информацию о состоянии ВСУ и планах НАТО. Американские власти очень серьезно относятся к случившемуся.