Мир 18 августа 2023, 08:33 Американская разведка просчиталась при оценке военной мощи России Экс-сотрудник Госдепа Хо: разведка США дала ошибочные данные о военной мощи РФ РИА «Новости»

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Ошибочные заключения американской разведки привели к тому, что власти США просчитались в оценке военной силы России. Такое мнение в YouTube-каналу Judging Freedom выразил бывший сотрудник Госдепа, капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо.

Он обратил внимание, что разведданные США часто бывают ошибочны. К тому же ими могут манипулировать ради того, чтобы они укладывались в картину текущей политической повестки.

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В качестве примера Хо привел ситуацию, когда американская разведка отчитывается главе комитета начальников штабов о военной силе России. А затем при самостоятельной проверке документов всплывают несоответствия.

«Это просто не имеет смысла. Одна страница говорит одно, другая — совсем другое», — указал экс-сотрудник Госдепа.

Ранее The Washington Post сообщила, что негативный прогноз американской разведки о контрнаступлении ВСУ стал причиной того, что ряд представителей конгресса США оказались против нового пакета помощи Украине.