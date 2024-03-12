Мир 12 марта 2024, 10:38 Американская разведка признала нежелание России вступать в конфликт с США и НАТО Американская нацразведка: Россия не хочет прямо конфликтовать с США и НАТО РИА «Новости»

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Россия не собирается вступать в прямой военный конфликт с США и НАТО. Такой вывод опубликовали в докладе директора Национальной разведки США Эврил Хейнс, представленном на слушаниях в специальном комитете сената конгресса.

«Россия почти наверняка не хочет прямого военного конфликта с Вооруженными силами США и с НАТО», — указали в документе.

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По прогнозу американской нацразведки, Россия продолжит «асимметричную деятельность» ниже уровня, который, с точки зрения страны, представляет собой порог военного конфликта в глобальном масштабе.

В докладе Россию назвали устойчивым и способным противником. Также авторы документа отметили, что страна, несмотря на западные санкции, проводит политику по смягчению экономических ударов, в том числе с помощью зарубежных контактов. В связи с этим американская нацразведка обратила внимание на глубокое экономическое взаимодействие России и Китая.

Обозреватель Дэниел Депетрис в статье для журнала American Conservative отмечал, что НАТО не пойдет на прямое столкновение с Россией ради Украины. Однако Запад сделает все необходимое для победы украинской стороны, поскольку она обладает стратегическим значением, указал журналист.