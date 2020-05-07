Правоохранительные органы и разведка США проверили переговоры Дональда Трампа с Россией во время президентских выборов в 2016 году. В результате в стенограммах спецкомитета по разведке Палаты представителей не нашли свидетельств сговора американского лидера с РФ.

Об этом сообщил местный телеканал Fox News. В сообщении подчеркнули, что выводы разведки совпадают с результатами расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера. Он около двух лет разбирался в возможном сговоре Дональда Трампа и российской власти и предполагаемом вмешательстве РФ в выборы американского президента. В итоге Мюллер заключил, что никакого сговора не было.

Сам американский лидер также неоднократно опровергал все подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России во время избирательной кампании на пост президента США в 2016 году. В свою очередь, Кремль также не раз отвергал обвинения в попытках повлиять на результаты выборов.

Теперь, по данным телеканала, вопросы возникнут к председателю комитета по разведке Палаты представителей Адаму Шиффу. Ранее он говорил, что владеет «прямыми доказательствами» о тайной договоренности между Трампом и Москвой.

6 мая газета Politico сообщила, что спецкомитет по разведке планирует опубликовать 53 стенограммы показаний свидетелей, которые касаются обвинений России во вмешательстве в выборы американского президента. Издание уточнило, что документы связаны с расследованием республиканцев, которые руководили комитетом до 2019 года.