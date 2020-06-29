Американская разведка назвала недостоверной информацию о связи России с талибами

В США заявили о недостоверности данных о попытках России заплатить талибам за нападения на американских солдат в Афганистане. Трамп заявил, что к таким выводам пришла разведка страны.

Американские спецслужбы не сообщали в Белый дом о предполагаемой связи РФ с движением «Талибан»*, поскольку не сочли информацию правдивой. Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter.

«Разведка только что сообщила, что не признала эти сведения достоверными. Поэтому они не сообщали ни мне, ни вице-президенту», — подчеркнул американский лидер.

Он не исключил, что произошедшее — еще одна сфабрикованная история. Ее целью может быть представление республиканцев в плохом свете.

Газета The New York Times опубликовала статью, где говорилось о вознаграждении, которое якобы предлагала российская военная разведка боевикам «Талибана»* за атаку на солдат США в Афганистане. Трамп уже назвал материал «заказухой».

«Талибан»* — запрещенная в России террористическая организация.