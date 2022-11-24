Мир 24 ноября 2022, 12:17 Американская ракета попала в жилой дом в Краматорске NYT: американская ракета в сентябре сбилась с пути и попала в жилой дом Краматорска РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американская ракета AGM-88 HARM, которую выпустили украинские войска в сентябре, промахнулась и попала в жилой дом в подконтрольном киевскому режиму Краматорске. Об этом написала газета The New York Times.

В материале отметили, что в результате удара 26 сентября пострадали три человека. Ракета, добавили авторы статьи, «сбилась с курса».

Реклама

«Говорят, три человека были ранены. Жертв нет. Она (ракета — прим. ред.) попала в квартиру, где никто не живет, а в соседней пострадали люди», — рассказала местная жительница Ольга Васильевна газете.

Реклама

Пожелавший остаться неназванным американский военный предположил, что AGM-88 HARM, скорее всего, была из старых запасов Минобороны США.

Врио главы ДНР Денис Пушилин в конце октября заявил, что освобождение Артемовска может помочь взять под контроль Краматорск.