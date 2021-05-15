Американская ракета Electron не смогла вывести на орбиту 2 мини-спутника. Запуск закончился неудачей

Запуск американской ракеты Electron с двумя мини-спутниками зондирования Земли закончился неудачей. Что-то пошло не так после запуска двигателей второй ступени. Об этом в Fаcebook сообщила компания Rocket Lab, которая разработала эту ракету.

«В ходе сегодняшнего запуска возникла проблема, которая привела к провалу миссии. Проблема возникла вскоре после запуска двигателей второй ступени. <...> Вторая ступень ракеты-носителя осталась в пределах коридора запуска и не причинила никакого вреда местным жителям и командам запуска и эвакуации Rocket Lab», — говорится в сообщении компании.

Разработчики Electron добавили, что первая ступень спустилась с парашютом на воду.

Спутники принадлежат компании BlackSky. Они весят всего 60 килограммов. Эти космические аппараты должны были войти в состав орбитальной группировки, которая зондирует землю и делает снимки высокого разрешения с высоты 420 километров. Rocket Lab запустила в космос первую ракету со своего космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландии в январе 2018 года.