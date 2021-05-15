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    15 мая 2021, 18:28

    Американская ракета Electron не смогла вывести на орбиту 2 мини-спутника. Запуск закончился неудачей

    Андрей Иванов

    Запуск американской ракеты Electron с двумя мини-спутниками зондирования Земли закончился неудачей. Что-то пошло не так после запуска двигателей второй ступени. Об этом в Fаcebook сообщила компания Rocket Lab, которая разработала эту ракету.

    «В ходе сегодняшнего запуска возникла проблема, которая привела к провалу миссии. Проблема возникла вскоре после запуска двигателей второй ступени. <...> Вторая ступень ракеты-носителя осталась в пределах коридора запуска и не причинила никакого вреда местным жителям и командам запуска и эвакуации Rocket Lab», — говорится в сообщении компании.

    Разработчики Electron добавили, что первая ступень спустилась с парашютом на воду.

    Спутники принадлежат компании BlackSky. Они весят всего 60 килограммов. Эти космические аппараты должны были войти в состав орбитальной группировки, которая зондирует землю и делает снимки высокого разрешения с высоты 420 километров. Rocket Lab запустила в космос первую ракету со своего космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландии в январе 2018 года.