Мир 23 мая 2023, 13:53 Американская прокуратура заинтересовалась зарубежными сделками Трампа NYT: прокуратура в США запросила у Трампа документы о зарубежных сделках с 2017 года White House

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Федеральная прокуратура США запросила у бывшего президента страны Дональда Трампа документы о зарубежных сделках с 2017 года. Об этом написала газета The New York Times.

«Осуществляющая надзор за расследованием федеральная прокуратура США запросила информацию о зарубежных сделках Дональда Трампа после вступления в должность президента страны», — сообщил источник.

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В повестке ведомстве потребовало сведения о лицензировании и недвижимости компании Trump Organization в Омане, ОАЭ, Кувейте, Саудовской Аравии, Турции, Франции и Китае.

При этом издание отметило, что компания Трампа не совершила никаких крупных международных приобретений и продаж после его вступления в должность.

Единственной сделкой оказался договор с организацией в Саудовской Аравии осенью 2022 года, чтобы оформить на имя Трампа комплекс с гольфом, отель и жилье, которое в будущем построят в Омане.

Ранее присяжные федерального суда Манхэттена признали Трампа виновным по делу о попытке изнасилования писательницы Джин Кэрролл, писал RT.