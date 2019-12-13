Американская пресса предложила Зеленскому сделать Донбасс новым Приднестровьем

СМИ уточнили, что для урегулирования конфликта в Донбассе необходимо заморозить его.

«За исключением Донбасса, Украина также приступила к активному построению толерантной нации», — заметил профессор политологии Ратгерского университета в США Александр Мотыль.

По словам эксперта, ДНР и ЛНР следуют «авторитаризму и ретроградным ценностям», если называют украинский режим фашистским. Он также предположил, что «хрупкий либеральный» проект властей Украины сломается, если регион вернется к государству.

Мотыль назвал реинтеграцию экономически невыгодной для Украины. Он предложил Киеву реализовать тот же сценарий, что и с Приднестровьем. Так, властям нужно затянуть переговоры на несколько десятилетий и дождаться, когда найдется достаточно средств для реинтеграции региона.