  • Американская пресса предложила Зеленскому сделать Донбасс новым Приднестровьем

    13 декабря 2019, 18:04

    Ольга Ситникова

    Журналисты из США обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они предложили превратить Донбасс в новое Приднестровье. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Foreign Policy.

    СМИ уточнили, что для урегулирования конфликта в Донбассе необходимо заморозить его.

    «За исключением Донбасса, Украина также приступила к активному построению толерантной нации», — заметил профессор политологии Ратгерского университета в США Александр Мотыль.

    По словам эксперта, ДНР и ЛНР следуют «авторитаризму и ретроградным ценностям», если называют украинский режим фашистским. Он также предположил, что «хрупкий либеральный» проект властей Украины сломается, если регион вернется к государству.

    Мотыль назвал реинтеграцию экономически невыгодной для Украины. Он предложил Киеву реализовать тот же сценарий, что и с Приднестровьем. Так, властям нужно затянуть переговоры на несколько десятилетий и дождаться, когда найдется достаточно средств для реинтеграции региона.