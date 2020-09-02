Американская порнозвезда рассказала, что может остаться без заработка
Сири Дал, звезда американских фильмов для взрослых, рассказала, чего она боится, а также поделилась сложностями своей профессии. Об этом сообщило РИА ФАН.
Она заявила, что размещает свои снимки и видеоролики на платформе и от этого ей идет заработок. По платной подписке пользователи могут получить доступ к архивам.
По словам Дал, платформа может запретить публиковать материалы, тогда работники из секс-индустрии останутся без денег.
«Настоящие кошмары — это то, что они запретят пользоваться платформой и перейдут к цензуре», — пояснила актриса.
Она подчеркнула, что без секс-работников платформа не сможет существовать.