Американская подлодка пробила арктические льды и попала на видео. Это эпично

Американская атомная подводная лодка Toledo всплыла, пробив арктическую толщу льда. Как сообщается в подписи к ролику, судно прибыло в Арктику для учений ICEX 2020.

Видео опубликовал YouTube-канал военно-морских сил США. На нем можно увидеть, как подлодка поднимается на поверхность. Затем из люка спускается экипаж. Моряки, используя бензопилу, помогают субмарине освободить корпус от ледяной корки.

ICEX 2020 — это учения, которые проводятся в Северном Ледовитом океане для оценки готовности американских ВМС к операциям в регионе.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в этом году Военно-морской флот получит пять подводных лодок и девять кораблей. На боевое дежурство помимо новых кораблей заступят еще пять кораблей, которые сейчас стоят в доках на ремонте.