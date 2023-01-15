Мир 15 января 2023, 08:30 Американская писательница назвала самые позорные пиар-кампании Зеленского в США Американская писательница Джонстоун назвала позором пиар Зеленского rawpixel

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Американская писательница Кейтлин Джонстоун назвала попытки США разрекламировать президента Украины Владимира Зеленского в своих медиа позором. Об этом она написала на официальном сайте.

«Президента Владимира Зеленского превратили в доступный корпоративный талисман самой агрессивной рекламной компании США за все время», — написала она.

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Писательница напомнила самые позорные пиар-кампании Зеленского в США, среди которых идея установить его бюст в Капитолии, фотосессию украинского лидера и его супруги для журнала Vogue, а также признание журналом Time президента Украины «Человеком года».

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Кроме этого Джонстоун осудила актеров Марка Хэммила, Шона Пенна, Бена Стиллера и музыканта Боно за поддержку Зеленского, а выступление лидера Украины из бомбоубежища назвала «обязательной психологической операцией».

При этом писательница отметила, что такая реклама — это «насилие над умом» и, скорее всего, общественность уже устала от этого. Всего Джонстоун перечислила 20 неуклюжих попыток Зеленского заявить о себе.

Между тем в Европе нашли «нового Зеленского». По мнению президента Серии Александра Вучича, премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти строит из себя жертву, как и украинский лидер.