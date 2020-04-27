Американская нефтедобывающая компания Diamond Offshore при долгах в 2,6 миллиардов долларов объявила себя близкой к банкротству и попросила правительство защитить ее от кредиторов. Свое положение она объяснила «резким ухудшением» нефтедобычи в стране.

Как уточнила газета The Wall Street Journal, основанием для просьбы является глава 11 американского закона о банкротстве, которая позволяет проводить реорганизацию деятельности. Запрос компании, на балансе которой находятся 15 буровых платформ, сейчас находится на рассмотрении специального суда города Хьюстон (Техас). Банкротство было спровоцировано пандемией коронавирусной инфекции, ценовой войной между странами ОПЕК+ и плохим состоянием нефтедобычи в США.

В прошлом году, по данным ТАСС, компания, в которой трудятся 2,5 тысячи человек, выручила 981 миллион долларов. В этом году она была вынуждена пропустить начисление дивидендов держателям долговых обязательств, и выбрала остатки кредита на 400 миллионов долларов. Активы компании оцениваются в 5,8 миллиарда долларов.

Министр финансов США Стивен Мнучин исключил помощь крупным предприятиям за счет налогоплательщиков, но сообщил, что вопрос государственного кредитования национальных нефтяных компаний прорабатывается.

В Госдуме РФ опровергли заявление немецких экономистов о том, что Россия через два года исчерпает свои резервы. Парламентарии сообщили, что цены на нефть в 40-50 долларов вернутся уже через два-три месяца.