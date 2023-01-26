Мир 26 января 2023, 11:03 Американская Lockheed Martin нарастит производство F-16 на фоне конфликта на Украине FT: Lockheed Martin нарастит производство истребителей F-16 на фоне ситуации на Украине Unsplash

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Американская компания Lockheed Martin собирается увеличить производство истребителей F-16 на фоне дискуссии о возможных поставках самолетов на Украину. Об этом главный операционный директор компании Фрэнк Сент-Джон сообщил Financial Times.

Производство намерены нарастить на заводе в Гринвилле, штат Южная Каролина. Lockheed Martin не вовлечена в переговоры о поставках F-16 на Украину, но хочет получить возможность «пополнять запасы любой страны», которая решит передать свои истребители третьей стороне «в рамках помощи в текущем конфликте».

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Украинский президент Владимир Зеленский, едва получив заверения о поставках танков, начал просить у НАТО дальнобойные ракеты и боевые самолеты. Он заявил, что необходимо «расширить сотрудничество в артиллерии».

Лидер французской партии «Патриоты», бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо после этого назвал Зеленского «безумцем» и намекнул, что, потакая ему, можно спровоцировать «мировую ядерную войну».