Мир 11 августа 2023, 07:28 Американская конгрессвумен выступила против новой финансовой помощи Украине Конгрессвумен США Грин выступила против того, чтобы выделять еще деньги Украине Freepik

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Соединенные Штаты не должны выделять еще миллиарды долларов для подддержки киевского режима. Американским властям следует сосредоточиться на собственных проблемах. Такое заявление сделала член Палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор Грин на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Она напомнила, что имеющие фиксированные доход пенсионеры сейчас еле-еле справляются с оплатой аренды из-за высокой инфляции. Также в стране самое большое число бездомных за всю историю.

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«Пока более 300 американцев ежедневно умирают из-за жалкой политики [президента Джо] Байдена применительно к границам, мы не можем позволить себе отправить еще 40 миллиардов долларов Украине», — написала республиканка.

Так она отреагировала на запрос главы Белого дома к Конгрессу о выделении из федерального бюджета еще 13 миллиардов долларов на военную помощь Украине. Также он предложил дать 8,5 миллиарда долларов украинское стороне и некоторым другим государствам в качестве поддержки в областях безопасности и экономики. Об этом сообщило РИА «Новости».