Американская компания создала самолет-пулю
Otto Aviation, американская компания, продемонстрировала перспективный самолет Celera 500L, фюзеляж которого выполнен в виде пули, что позволило значительно улучшить аэродинамику. Об этом сообщил сайт Naked Science.
Специалисты занялись разработкой еще десять лет назад, написал сайт «Русская планета». Изначально она была предназначена для перевозки грузов или пассажиров. Инженеры рассказывали, что подобная форма фюзеляжа в виде пули обусловлена снижением аэродинамического сопротивления. Все прочие детали данной конструкции ранее держали в секрете.
Производители считают, что самолет сможет набирать скорость до 724 километров в час и будет способен преодолеть расстояние свыше 7,2 тысячи километров.