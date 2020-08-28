Американская компания создала самолет-пулю

Специалисты занялись разработкой еще десять лет назад, написал сайт «Русская планета». Изначально она была предназначена для перевозки грузов или пассажиров. Инженеры рассказывали, что подобная форма фюзеляжа в виде пули обусловлена снижением аэродинамического сопротивления. Все прочие детали данной конструкции ранее держали в секрете.

Производители считают, что самолет сможет набирать скорость до 724 километров в час и будет способен преодолеть расстояние свыше 7,2 тысячи километров.