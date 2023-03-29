Мир 29 марта 2023, 08:58 Американская компания прекратит закупать зерно у России — СМИ РБК: американская компания Cargil прекратит закупать зерно у России Pxhere

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Трейдер сельскохозпродукции из Соединенных Штатов Cargil решил больше не экспортировать зерно из России. Об этом сообщил РБК.

Замглавы Министерства сельского хозяйства России Оксана Лут уже получила заявление компании, что та прекращает закупку российского зерна. Ведомство подчеркнуло, что отказ Cargil от дальнейшего сотрудничества никак не отразится на экспорте.

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Представители американской компании пояснили, что перестанут покупать зерно у РФ в следующем сельскохозяйственном сезоне «в соответствии с состоявшимся ранее обсуждением вопросов зернового экспорта и рекомендациям Министерства сельского хозяйства».

Cargil входит в топ-10 самых крупных экспортеров зерна из Российской Федерации. Компания начала работать с Россией в 1991 году, инвестиции с ее стороны в российские предприятия прекратились в 2022 году.