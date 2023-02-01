01 февраля 2023, 10:29
Американская компания предложила Украине беспилотники по доллару с доставкой за 10 миллионов
WSJ: американская компания решила продать Украине беспилотники MQ-9 Reaper по доллару
Компания General Atomics Aeronautical Systems Inc решила продать два беспилотника MQ-9 Reaper по доллару за каждый. Если администрация президента США одобрит сделку, подготовка и поставка устаревших аппаратов обойдется в 10 миллионов долларов, рассказала газета The Wall Street Journal.
Генеральный директор GA-ASI Линден Блю через военного атташе передал правительству Украины свое предложение. Компания поставит ей два высокоскоростных беспилотных самолета большой дальности MQ-9 Reaper в устаревшей комплектации всего за доллар каждый. Хотя аппараты переправят в частном порядке, а не по линии американского кабмина, Белый дом должен ее одобрить.
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Ответил ли киевский режим, неизвестно. Если договор заключат, все расходы лягут на него — украинскому правительству придется потратить около 10 миллионов долларов на подготовку и доставку беспилотников, а потом еще восемь миллионов в год на их обслуживание.
Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper состоит на вооружении Пентагона много лет. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник запаса Виктор Мураховский назвал его аналогом российского «Альтиус-У».
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