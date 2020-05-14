Американская компания поставит более тысячи ракет в Саудовскую Аравию

Производство и поставка SLAM ER оценивается в 1,971 миллиарда долларов. Полагается, что они поступят в страну в декабре 2028 года, написала «Газета.ru».

Отмечается, что ракеты Harpoon Block II идут по другому контракту. Его общая сумма составляет 656,9 миллиона долларов. Окончание контракта запланировано на декабрь 2026 года.