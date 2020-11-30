Американская компания Moderna обнародовала данные об эффективности вакцины от COVID-19
Американская компания Moderna обнародовала данные об эффективности своей вакцины от коронавируса. Показатель превысил отметку в 94%, пишет сайт RT со ссылкой на пресс-релиз организации.
Согласно отчету компании о первых результатах третьей фазы исследований, в эксперименте приняли участие 30 тысяч добровольцев. В их числе 196 зараженных COVID-19, 30 человек из которых в тяжелом состоянии.
«Эффективность вакцины против COVID-19 составила 94,1%, ее эффективность в случае тяжелого COVID-19 была 100%», — уточнили в Moderna.
Испытания показали, что вакцина хорошо переносится и не заставляет сомневаться в своей безопасности. В скором времени представители компании собираются представить свой препарат на утверждение Управлению США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), а также Европейскому агентству лекарственных средств (EMA).