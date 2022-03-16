«Американская гегемония закончится». Когда юань сменит доллар в качестве мировой валюты

Китайский юань может сменить доллар в качестве мировой резервной валюты, если произойдут определенные геополитические события. Об этом «360» сообщил специалист по производным финансовым инструментам, экономист Вячеслав Зайченко.

Это может произойти, если Китай сможет получить контроль над Тайванем, где находится важнейший завод по выпуску полупроводников.

«Сейчас Тайвань контролируется США, это ни для кого не секрет. Полупроводники отвечают буквально за все, даже лампочка не заработает. Как только Китай заберет Тайвань, то американская гегемония закончится», — заявил экономист.

Зайченко добавил, что в этом случае юань может обсуждаться в качестве мировой резервной валюты, но на данный момент это невозможно, так как китайская валюта волотильна более чем на 2,5% в год.

Он не согласился с мнением немецкого экономиста Хенрика Мюллера, что доллару вскоре грозит утрата позиции из-за возможной сделки Китая и арабских стран по расчетам за углеводороды в юанях.

«Это плохой звонок. Мне не хочется пока давать непонятные прогнозы», — заявил Зайченко.

Мюллер заявил, что против доллара играют инфляция, санкции против России и перемены на рынках.