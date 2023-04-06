Мир 06 апреля 2023, 01:49 Американская гегемония на Ближнем Востоке завершилась — СМИ The Washington Post: эра гегемонии США на Ближнем Востоке завершилась РИА «Новости»

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США больше не играют решающей роли в Персидском заливе и на нефтяном рынке после решения Саудовской Аравии о сокращении добычи черного золота. Об этом сообщил аналитик издания The Washington Post.

Автор материала отметил, что в случае если цены на рынке нефти поднимутся выше 100 долларов, то неизвестно, сможет ли Белый дом что-то с этим сделать.

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«Хорошо это или плохо, но эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке закончилась», — заявил эксперт.

Цена на нефть подскочила более чем на 6% после сокращения добычи и составила 85 долларов за баррель. Автор материала добавил, что для администрации [президента США Джо] Байдена, пытающейся сдержать инфляцию, это стало тяжелым ударом.

Как отметил аналитик, ни одна из стран не хочет разрыва отношений, однако лидеры США и Саудовской Аравии считают, что их недооценивают.

Ранее журналистка Мелисса Лоуфорд заявила, что сокращение добычи нефти ОПЕК+ нанесет тройной удар по западным странам. Она также отметила, что рост цен на рынке энергоресурсов ослабит санкции против России.