Американская экономика вошла в рецессию

«Комитет (по датировке делового цикла NBER — прим. ред.) признает, что пандемия и ответные меры общественного здравоохранения привели к спаду с характеристиками и динамикой, отличными от предыдущих рецессий», — говорится в сообщении NBER.

Наступившая рецессия — это конец 128-месячного роста экономики США, который начался в июне 2009 года.Это был самый продолжительный непрерывный рост в истории наблюдений.

Специалисты NBER уверены, что начавшийся спад — это самая настоящая рецессия. На это указывают масштабы сокращения занятости и производства. В бюро считают, что производство и занятость — это основные концептуальные условия экономической деятельности.

Ранее глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс заявил, что из-за пандемии коронавируса около 60 миллионов человек во всем мире могут стать нищими. Строгие ограничения в период распространения инфекции погрузили мировую экономику в состояние глубокой рецессии. Чтобы выравнять ситуацию, необходимо поддерживать бедняков и частный сектор.