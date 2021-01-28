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    28 января 2021, 22:59

    Американская экономика упала до рекордных показателей

    Александра Ломейко

    Рекордное падение ВВП зафиксировали в США. Показатель снизился на 3,5% и стал худшим со времен Второй мировой войны. Значительное падение экономики страны — первое с финансового кризиса 2008 года.

    Данные предоставило американское министерство торговли, сообщил ТАСС. По данным ведомства, в 2008 году ВВП Соединенных Штатов сократился на 2,5%.

    В годовом исчислении в последнем квартале 2020-го эксперты, наоборот, зафиксировали рост экономики на 4% при ожидаемых 4,3%.

    Экономический рост в конце года замедлился, по сравнению с третьим кварталом. Причиной этому, по данным портала Axios, стало ухудшение ситуации с пандемией COVID-19. При этом финансовая помощь от государства почти полностью прекратилась.

    В случае успешной вакцинации населения, полагают специалисты, темпы экономического роста в 2021 году будут более высокими.

    Отчет о состоянии ВВП США за период президентства Дональда Трампа стал последним. До пандемии у страны были все шансы установить рекорды по нескольким показателям, но распространение коронавируса дало обратный эффект.

    Во втором квартале 2020 года американский ВВП упал на 31,4%. Значение стало рекордным за всю историю Соединенных Штатов. Предприятия тяжело пережили последствия пандемии.