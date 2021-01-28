Американская экономика упала до рекордных показателей

Рекордное падение ВВП зафиксировали в США. Показатель снизился на 3,5% и стал худшим со времен Второй мировой войны. Значительное падение экономики страны — первое с финансового кризиса 2008 года.

Данные предоставило американское министерство торговли, сообщил ТАСС. По данным ведомства, в 2008 году ВВП Соединенных Штатов сократился на 2,5%.

В годовом исчислении в последнем квартале 2020-го эксперты, наоборот, зафиксировали рост экономики на 4% при ожидаемых 4,3%.

Экономический рост в конце года замедлился, по сравнению с третьим кварталом. Причиной этому, по данным портала Axios, стало ухудшение ситуации с пандемией COVID-19. При этом финансовая помощь от государства почти полностью прекратилась.

В случае успешной вакцинации населения, полагают специалисты, темпы экономического роста в 2021 году будут более высокими.

Отчет о состоянии ВВП США за период президентства Дональда Трампа стал последним. До пандемии у страны были все шансы установить рекорды по нескольким показателям, но распространение коронавируса дало обратный эффект.

Во втором квартале 2020 года американский ВВП упал на 31,4%. Значение стало рекордным за всю историю Соединенных Штатов. Предприятия тяжело пережили последствия пандемии.