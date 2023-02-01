Мир 01 февраля 2023, 12:14 Американская ЧВК «Моцарт» объявила о прекращении работы на Украине Руководитель ЧВК «Моцарт» Милберн объявил о прекращении работы на Украине Defense.gov

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Американская частная военная компания «Моцарт», которая занималась обучением солдат ВСУ, решила покинуть Украину, сообщил в соцсетях руководитель ЧВК Энди Милберн. По его словам, их последним рабочим днем было 31 января.

Вместе с тем глава «Моцарта» заметил, что участники ЧВК могут продолжить работу на территории республики, но уже под другим названием.

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Милберн пояснил, что «имя и организация» стали предметом судебного разбирательства, а это сильно отвлекало ЧВК от ее миссии по обучению украинских военнослужащих и «защите мирного населения от опасности».

За неделю до окончания работы ЧВК на Украине стало известно о ссоре между Милберном и финансовым директором компании Эндрю Бейном. Конфликт разгорелся из-за пожертвований, сообщала The Daily Telegraph. Бейн заявил, что Милберн незаконно присваивает средства, которые поступают «Моцарту», обвинил его в растрате и неверном переводе донатов.

В состав ЧВК «Моцарт» (Mozart Group) входят западные добровольцы, имеющие военный опыт. Компанию основали в марте прошлого года. Ее руководитель Милберн — полковник морской пехоты США в отставке.