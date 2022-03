Американская чиновница дважды опозорилась в попытках поддержать Украину

Чиновница в США дважды попыталась поддержать Украину, но оба раза ее попытки провалились. В первый раз женщина перепутала местами цвета на флаге страны, а во второй — допустила ошибку в написании названия государства.

Конфуз произошел с президентом Американской федерации учителей (AFT) Рэнди Вайнгартен. В знак поддержки украинцев она разместила в Twitter-аккаунте федерации снимок с плакатом, на котором были изображены флаг Украины и белый голубь, олицетворяющий символ мира, отметило РИА «Новости». Но автор плаката перепутал местами цвета на флаге Украины — желтый цвет изобразили сверху, а синий — снизу.

Чиновница, видимо, не заметила ошибки и сделала репост публикации на свою личную страницу. Но и в этот раз все не прошло гладко. К публикации Вайнгартен добавила фразу «Мы вместе с Украиной», но допустила орфографическую ошибку в названии страны, написав We Stand With Ukriane вместо We Stand With Ukraine.

Внимательные пользователи соцсети сразу обратили внимание на неточности. Вайнгартен удалила посты. Она признала, что это ее ошибка. Но пользователи к тому моменту уже сделали скриншоты публикаций. Среди них оказался и американский политик Кори Де Анджелис, который работает в сфере образования.

Также мимо промахов Вайнгартен не прошла кандидат в Республиканскую партию от штата Флорида Лаверн Спайсер. Политика удивило, что Вайнгартен неправильно написала слово «Украина», ведь она учитель по образованию, а также представляет крупнейшую федерацию педагогов в США.

В марте президент США Джо Байден опять дал повод для шуток над собой. Так, во время выступления перед Конгрессом ошибся и навал украинцев иранцами. Через несколько дней после этого Байден допустил новую оговорку. Время одного из интервью, отвечая на вопрос о ситуации на международной арене, глава Белого дома оговорился, заявив, что президент РФ Владимир Путин «вторгся в Россию».