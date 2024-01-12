Мир 12 января 2024, 18:01 Американская база в Сирии подверглась ракетному удару РИА «Новости»: база США у газового месторождения в Сирии подверглась удару Ameer Al Mohammedaw/dpa/globallookpress

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Американская военная база в районе газового месторождения «Конико» в Сирии подверглась атаке. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

По базе, расположенной в восточной провинции Дейр-эз-Зор, ударили при помощи шести ракет. Две из них упали на территории самого «Конико», остальные нашли на прилегающей территории. Источник отметил, что сейчас за районом обстрела следят боевые вертолеты США.

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Американские базы и военные в Сирии и Ираке стали часто сталкиваться с нападениями после обострения палестино-израильского конфликта. Шиитские формирования предупредили Штаты, что будут проводить больше вооруженных операций из-за американской поддержки Израиля. Накануне четыре ракеты выпустили по базе США на северо-востоке Сирии.