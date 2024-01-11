Мир 11 января 2024, 23:11 Американская база попала под обстрел на северо-востоке Сирии Четыре ракеты запустили по базе США на северо-востоке Сирии Unsplash

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База США в городе Эш-Шаддади в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии попала под обстрел. Об этом РИА «Новости» сообщил местный источник.

По его словам, американскую базу атаковали четыре ракеты, которые в последствии упали на ее территории.

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«Взрывы прозвучали на базе в Эш-Шаддади после того, как она была обстреляна четырьмя ракетами», — рассказал собеседник агентства.

Базы США и американские военные в Ираке и Сирии регулярно подвергаются нападениям с начала обострения палестино-израильского конфликта. Ответственность за атаки на себя берут действующие в Ираке шиитские группировки.

Ранее военные США в Багдаде нанесли удар по автомобилю, в котором находился один из командиров движения «Хезболлах ан-Нуджаба». В результате погиб еще один находившийся в машине человек. Американские власти считают, что члены организации причастны к атакам на базы США в Ираке.