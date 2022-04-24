Американская авиакомпания спишет оставшиеся в России самолеты

Американская авиакомпания Air Lease заявила, что не надеется на возвращение 27 самолетов, оставшихся в России после введения санкций. Об этом сообщило агентство Reuters.

Расходы компании по списанию лайнеров могут составить 802 миллиона долларов. В России осталось 27 воздушных судов, 21 из которых принадлежит американской корпорации и шесть самолетов в управляемом парке Air Leasе.

«Маловероятно, что компания вернет себе самолеты, которые не были возвращены, и которые остаются в России», — сообщается в заявлении авиакомпании.

Списание отразят в отчете о доходах за первый квартал. Air Lease отметила, что не ожидает, что списание приведет к существенным денежным расходам и готова рассмотреть страховые претензии для возмещения убытков.