Мир 22 ноября 2022, 11:19 Американская армия ускорила процесс закупки оружия для пополнения арсеналов Министерство армии США ускорило пополнение своих запасов оружия Defense.gov

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Командование Сухопутных войск (армии) Соединенных Штатов стало быстрее закупать вооружения, которые необходимы для пополнения арсеналов. Они истощились из-за военной помощи Украине. Об этом рассказал помощник министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш, сообщило агентство Reuters.

США с начала российской спецоперации на Украине отправили киевскому режиму военную помощь на сумму примерно 17,9 миллиарда долларов. Американские власти за последнее время заключили контракты с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму 2,6 миллиарда долларов для пополнения своих военных запасов. Об этом написал ТАСС.

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Буш отметил, что темпы заключения соглашений на 15% превысили внутренние нормативы Пентагона по скорости расходования средств. По его словам, американская армия 3 мая 2022 года получила из бюджета первую часть денег на пополнение вооружений, потом финансирование направлялось раз в несколько недель. Темпы получения средств зависят от заключения новых контрактов на закупку оружия, объяснил помощник министра.

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Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. После этого Запад стал вводить против РФ новые пакеты санкции и нарастил поставки оружия украинской стороне. Российский президент Владимир Путин заявлял, что такая помощь киевскому режиму способствует затягиванию конфликта.