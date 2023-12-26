Мир 26 декабря 2023, 13:37 Американская армия получит новую винтовку XM7 Подразделения армии США получат новую штурмовую винтовку XM7 в 2024 году Jeremy Hogan/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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В следующем году подразделения американской армии получат новые штурмовые винтовки XM7 и пулеметы XM250. Их создали в рамках программы Next Generation Squad Weapon. Об этом сообщило РИА «Новости».

Разработкой XM7 занималась компания SIG Sauer. Для него использовали патрон калибра 6,8 на 51 миллиметр. По убойному эффекту его сравнивают с калибром 7,62 на 51 миллиметр. При этом новый патрон легче и меньше.

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XM7 с патроном весит 3,8 килограмма. Он тяжелее привычного для американского солдата оружия М4. С глушителем XM7 достигает до 4,4 килограмма. Магазин включает 20 патронов.

Еще одной отличительной особенностью XM7 от M4 стала система управления огнем XM157. Она включает в себя прицел, лазерный дальномер, баллистический вычислитель и компас. Система XM157 автоматически вносит нужные поправки во время стрельбы.