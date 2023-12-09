09 декабря 2023, 08:59
Американская армия получила новые высокоточные ракеты
ВС США получили новые высокоточные ракеты Precision Strike
Вооруженные силы США получили в распоряжение новейшие высокоточные ракеты Increment 1 Early Operational Capability. Об этом сообщила пресс-служба американского Минобороны.
В ведомстве уточнили, что ракеты можно применять из реактивной системы залпового огня HIMARS и других ракетных комплексов для поражения в том числе и воздушных целей. Радиус действия ракет достигает 400 километров.
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«Ракеты Precision Strike позволят командующим объединенных сил вести круглосуточное противодействие противнику, проводить операции в рамках противовоздушной обороны и совершать боевые маневры», — отметил помощник главы Минобороны по закупкам и логистике Дуг Буш.
Ранее стало известно, что российские военные научились подавлять западные высокоточные ракеты работой систем РЭБ «Поле-21».
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