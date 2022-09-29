Американская альпинистка скончалась в Непале во время экспедиции | 360°

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Американская альпинистка скончалась в Непале во время экспедиции

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В Непале во время лыжного спуска с горы Манаслу скончалась 49-летняя жительница США. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на управление туризма правительства страны.

Причиной гибели альпинистки стала лавина, сошедшая с высоты 8163 метра. Труп был обнаружен только лишь после двух дней активных поисков с привлечением вертолета.

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Сообщается, что при спуске лавины пострадали еще 12 человек.

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