Американская альпинистка скончалась в Непале во время экспедиции | 360°

Мир 29 сентября 2022, 15:40 Поделиться Telegram

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Viber Американская альпинистка скончалась в Непале во время экспедиции

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В Непале во время лыжного спуска с горы Манаслу скончалась 49-летняя жительница США. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на управление туризма правительства страны.

Причиной гибели альпинистки стала лавина, сошедшая с высоты 8163 метра. Труп был обнаружен только лишь после двух дней активных поисков с привлечением вертолета.

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Сообщается, что при спуске лавины пострадали еще 12 человек.

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