Мир 11 апреля 2023, 15:49 Американская администрация допустила подлинность слитых в Сеть документов Пентагона WP: попавшие в Сеть секретные документы Пентагона могут быть настоящими Flickr

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Американские власти взялись за изучение слитых в интернет секретных документов Пентагона. Не исключено, что бумаги окажутся подлинными. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на представителя администрации президента США.

«Мы все еще изучаем их, но, на первый взгляд, это (документы — прим. ред.) кажется подлинным», — уточнили в статье.

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Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что не знает о купировании утечки секретных материалов Пентагоном. Он напомнил, что президента США Джо Байдена известили о произошедшем.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк подчеркнул, что утечка секретных документов США не повлияет на отношения киевских властей с союзниками на Западе.

Американский Минюст начал расследование дела об утечке секретных бумаг.