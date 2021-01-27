Американки зарезали подростка и похвастались убийством в прямом эфире

Четырех несовершеннолетних гражданок Америки обвинили в убийстве подростка. Одна из них зарезала 15-летнюю девочку в магазине Wallmart — они вели трансляцию происходящего в прямом эфире Facebook Live и похвастались содеянным.

Об этом сообщило издание The Daily Dot. Оно уточнило, что правоохранители задержали четырех американок в возрасте 12, 13 и 14 лет. Их обвинили в убийстве 15-летней девочки. Преступление произошло в магазине Wallmart — по данным следствия, одна из подозреваемых ударила ее ножом в грудь после ссоры, которая началась еще в кинотеатре возле супермаркета.

Все происходящее девушки транслировали в прямом эфире. На видео слышно, как одна из них похвасталась после совершения преступления, что ударила ножом «эту сучку в сердце». Пострадавшая скончалась в местной больнице.

По данным издания, одна из обвиняемых украла нож из магазина. Сейчас все задержанные находятся в центре временного содержания для несовершеннолетних.