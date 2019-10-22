Американка завела 245 животных и потеряла детей. А нечего превращать дом в зверинец

В американском штате Флорида трое детей жили в доме с 245 животными в плачевных условиях. Департамент по делам детей и семьи уже забрал девочек, а животных — служба дикой природы. Власти штата узнали о зверинце случайно.

Грегг Нельсон позвонил в полицию Эджуотера и сказал, что хочет прекратить свои отношения с женой и живущей с ними же подругой. Мужчина заявил правоохранителям, что рассчитывает забрать своих детей из дома, который превратился в зверинец. Однако супруга не дает ему этого сделать. Об этом сотрудники полиции сообщили на странице в Facebook.

Приехав на вызов, полицейские нашли в доме трех девочек восьми, девяти и десяти лет. В этом же здании с детьми соседствовали примерно 245 зверей: четыре собаки, две кошки, девять морских свинок, 12 кроликов, четыре хомяка, 10 опоссумов, 14 птиц, два геккона, черепаха, еж, а также почти две сотни мышей и крыс. Все члены семьи жили в грязи — жилье было буквально залито фекалиями и мочой любимцев.

Начальник полиции Эдгевотер Джо Мамони сказал, что этот дом был, «возможно, худшим» из всех, что он когда-либо видел: «Мне было жалко девчонок. Это просто грустно», — добавил он.

Департамент по делам детей и семьи забрал детей к себе перед тем, как отдать родственникам. Животных передали в приют.