Американка закрыла бойфренда в чемодане. Он задохнулся

По данным издания, женщина рассказала правоохранителям, что пила с возлюбленным алкоголь и играла с ним в прятки. В какой-то момент им пришло в голову, что мужчине надо залезть в чемодан, а женщина застегнет за ним молнию.

Однако она заснула и забыла про запертого любовника. Когда же женщина проснулась и открыла чемодан, мужчина был уже мертв.

По данным «Известий», на его теле были повреждения — порез на губе и синяки под глазами. По мнению правоохранителей, это было преднамеренное убийство. В телефоне женщины нашли два видео, на которых она дразнит запертого в чемодане бойфренда. Полицейские арестовали подозреваемую.