Американка выиграла миллион долларов в лотерее для вакцинированных

Мама четырех детей Хейди Рассел из американского штата Колорадо стала обладательницей одного миллиона долларов. Деньги она выиграла в лотерее для вакцинированных от СOVID-19.

«Этот приз очень поможет вырастить четырех детей… Но я также надеюсь, что с помощью этих денег окажу помощь другим», — заявила Рассел телеканалу CBS.

Ее родственники надеются, что с пользой смогут использовать частью выигрыша. Сама победительница рассказал, что одна из дочерей хочет, чтобы деньги пошли на оплату ее учебы в колледже.

Губернатор Колорадо Джаред Полис в мае объявил о розыгрыше миллиона долларов. Эти деньги разыгрывались среди привитых местных жителей. Средства выделены властями из федеральных средств для увеличения охвата иммунизации.

Тем временем в Московской области в рамках кампании по иммунизации населения от коронавируса уже разыграли трехкомнатную квартиру. Она находится в ЖК «Новая Пролетарка» в Серпуховском городском округе. Еще один розыгрыш на этот раз однокомнатной квартиры пройдет в Подмосковье уже 1 августа.