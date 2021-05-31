Американка выбила стюардессе зубы за просьбу пристегнуть ремень безопасности

Бортпроводница американской авиакомпании Southwest Airlines потеряла два зуба после нападения неадекватной пассажирки. Видео происшествия опубликовал телеканал CBS.

На опубликованных кадрах видно, как стюардесса пытается успокоить кричащую на нее пассажирку. Но женщина встает и начинает бить по лицу сотрудницу авиакомпании. За бортпроводницу вступился мужчина, который прикрикнул на дебоширку, чтобы она села на место и не распускала руки. Стюардесса с кровоподтеками на щеке убежала в другой конец самолета.

Представитель профсоюза бортпроводников Лин Монтгомери заявила, что у пострадавшей стюардессы выбиты два зуба и серьезные травмы лица. По официальной информации напавшую пассажирку задержала полиция после приземления.

В авиакомпании сообщили, что пассажирка вела себя неадекватно весь полет: игнорировала инструкции, оскорбляла персонал и распускала руки. Командир экипажа предупредил аэропорт, чтобы вызвали полицию. После приземления женщину арестовали.

Автор видео пояснила, что нападение произошло, когда самолет уже сел. Пассажирку попросили не отстегивать ремень безопасности и оставаться на месте пока борт не остановится. Но она вместо этого напала на стюардессу.