Мир 07 июля 2023, 16:59 Американка восемь лет выдавала сына за племянника NBC News: женщина в Техасе восемь лет выдавала сына за племянника Unsplash

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Правоохранительные органы в США обнаружили подростка, которого считали пропавшим последние восемь лет. Об этом сообщило издание NBC News.

Речь идет о молодом человеке по имени Рудольф Фариас из Хьюстона, он числился пропавшим без вести с 2015 года. Полицейские установили, что на самом деле он никуда не пропадал, а находился с матерью дома.

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Все это время женщина выдавала Рудольфа за своего племянника, а не сына. За это время он несколько раз разговаривал с полицейскими, но представлялся тоже не самим собой.

В четверг Фариаса нашли рядом с одной из церквей в Техасе в бессознательном состоянии, порезах и синяках. После обнаружения он произнес всего несколько слов.

«Руди стал немного худой, но наша встреча была прекрасной. Сейчас он в порядке, но в будущем хочет держаться от матери подальше», — сообщила тетя Рудольфа Полина Санчес.

Также тетя уточнила, что в дальнейшем подросток будет проживать вместе с ней.